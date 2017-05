2017 BLG Awards

The 2017 BLG Awards, USPORTS Top Male and Female athlete in Canada. AUS: Sarah Bujold, StFX, hockey AUS: Philippe Maillet, UNB, hockey RSEQ: Arielle Roy-Petitclerc, Laval, soccer RSEQ: Mathieu Betts, Laval, football OUA: Claire Sumner, Queen's, cross-country OUA: Jonathan Lao, York, soccer CWUAA: Danielle Brisebois, UBC, volleyball CWUAA: Ryan Sclater, Trinity Western, volleyball